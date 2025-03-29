РФ нанесла удар FPV-дронами по жилым районам Донетчины: раненые и разрушения

Двое мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате российских атак, сообщили в полиции региона.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 653 обстрела по линии фронта и жилому сектору.

Основные удары пришлись на Покровск, села Бересток и Сухая Балка.

Повреждены четыре жилых дома.

В Покровске ранен один человек, повреждены не менее двух многоквартирных домов и частный сектор.

В Сухой Балке Торецкой громады оккупант ударил FPV-дроном, в результате чего пострадал мирный житель.



В Берестке Ильиновской громады российский дрон уничтожил частный дом.



В ночь на субботу российская армия совершила одну из крупнейших атак беспилотниками по территории Украины. Всего было зафиксировано 172 российских БпЛА: ударные дроны типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных типов.