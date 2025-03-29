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Войска РФ продвинулись в приграничных районах Курской области и на Донетчине

29 марта 2025, 14:51

Войска РФ продвинулись в приграничных районах Курской области и на Донетчине

Российские войска продвинулись в приграничных районах Курской области, сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на опубликованные 28 марта геолокационные видеоматериалы.

«Оценка продвижения россиян: геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что части российского 22-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) продвинулись к северным окраинам Гуево (к югу от Суджи)», — говорится в свежем обзоре ISW.

Со ссылкой на российские источники аналитики также отмечают активные боевые действия в районе Олешни (юго-западнее Суджи) и Гоголевки в Курской области, а также вблизи населенных пунктов Владимировка, Веселовка и Журавка на севере Сумской области Украины.

Военные блогеры РФ заявляют, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции в южной части Гуева, а также в Горнале и Олешне.

Продвижение российских войск в регионе подтверждает и украинский аналитический ресурс Deepstate.

Кроме этого, по данным проекта, российские войска продвинулись в Надеждинке и Разливе Донецкой области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы физически присутствуют на территории Курской области РФ, и это играет роль сдерживающего фактора, предотвращающего возможное вторжение российских войск в Сумскую область.

По данным AP, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в ближайшие недели, чтобы усилить давление на Украину и улучшить переговорные позиции Кремля по возможному прекращению огня. 

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