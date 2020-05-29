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Эпидемия в Донецке и Луганске. Подкаст о реалиях карантина ►

29 мая 2020, 10:40

Эпидемия в Донецке и Луганске. Подкаст о реалиях карантина ►

Угрожает ли пандемия коронавируса COVID-19 отдельным районам Донбассе и подконтрольной части региона? Как жителям Донецкой и Луганской областей обезопасить себя? Не скрывают ли группировки «Л-ДНР» масштаб эпидемии? Ответы на эти вопросы журналисты Алексей Мацука, Виталий Сизов и Марина Курапцева искали вместе с правозащитником, координатором Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским и представительницей организации «Врачи без границ» Инной Онищенко.

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Также выпуск доступен в Apple Podcasts.

В министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что оккупационные «администрации» так называемых «ДНР» и «ЛНР» по причине нехватки медицинского персонала и тест-систем неспособны противодействовать пандемии COVID-19, а потому – скрывают истинную статистику о заболеваемости, а летальные случаи начали признавать только с конца апреля. По информации ведомства, группировки препятствуют доступу гуманитарных организаций на неподконтрольные Украине территории, а также применили тактику карантинного блокирования ряда городов. Между тем, помощь, предназначенная населению оккупированных городов, время от времени все же поступает - об этом говорится в отчетах международных гуманитарных организаций, например, Красного Креста.

В течение двух месяцев население оккупированных населенных пунктов существует в сложных условиях, и, пожалуй, сильнее всего люди прочувствовали ограничение передвижения и затрудненный доступ как на мирную территорию Украины, так и в Россию. Карантин, угроза штрафов и потеря заработка – такова реальность в неподконтрольных Украине районах. Но, несмотря на давление со стороны группировок «Л-ДНР» и отсутствие свободы слова, люди пытаются бороться за свои права, в первую очередь – за право на оплату труда. Почти неделю продолжалась забастовка на шахте «Никанор-Новая»: горняки протестовали против реструктуризации угольной промышленности «ЛНР» и закрытия шахты. Рабочим обещали «первоочередное трудоустройство» на других местных предприятиях. По сообщениям Восточной правозащитной группы, на участников акции протеста оказали давление представители «МГБ» незаконного вооружённого формирования «ЛНР».

На неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины живут граждане Украины, которые нуждаются в помощи. А ещё нашим людям, страдающим вследствие войны, необходимы сигналы о солидарности и поддержке. С 9 по 24 апреля Киевский международный институт социологии по заказу Программы развития ООН в Украине провёл исследование, результаты которого говорят о том, что две трети респондентов убеждены в необходимости пропуска жителей оккупированных районов на подконтрольную территорию для обеспечения доступа к лечению от коронавируса.

К сожалению, получить точную информацию о происходящем в связи с пандемией в «Л-ДНР» невозможно. Данные мониторингов правозащитных организаций – это результаты кропотливой работы по сбору в первую очередь инсайдерской информации. Подконтрольные оккупационным администрациям СМИ делают ставку на пропагандистский пророссийский контент, а не на факты, которые могли бы помочь местному населению понять истинную ситуацию. А тем временем пандемия коронавируса стала уже вторым тяжелым кризисом для гражданского населения неподконтрольных территорий Донбасса.

«Мы уже шесть лет «на самоизоляции» из-за войны», - обсуждая ситуацию, пишут жители Донецка в местных пабликах.

Подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус Есть тема
Места
Донецк

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