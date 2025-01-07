Две женщины в Покровске получили ранения из-за российских обстрелов 7 января: в городе остается более 7 тысяч человек

В результате российских обстрелов Покровска 7 января две женщины получили ранения. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.

Ранее мы сообщали, что Покровская громада сегодня подверглась обстрелам со стороны российских военных. Под ударами оказались Покровск, Родинское и село Гришино.

В настоящее время в прифронтовом Покровске осталось 7,3 тысячи человек, эвакуация гражданского населения замедлилась, но продолжается. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

«В городе сейчас проживает 7300 человек. И для этих людей еще работают кое-где магазинчики, работает несколько аптек. Работают специалисты нашего территориального центра, их небольшое количество, они уговаривают пожилых людей эвакуироваться», — рассказал он.

По словам Добряка, после того, как в Покровске 12 декабря отключили газоснабжение, а затем и электроснабжение, за неделю эвакуировались почти три тысячи человек, однако сейчас эвакуация замедлилась — за сутки выезжают только 5-10 жителей.

Сергей Добряк призвал жителей эвакуироваться, потому что ситуация с безопасностью ухудшается — агрессор постоянно обстреливает город, применяя КАБы, артиллерию и дроны. Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов, но только там, где позволяет ситуация.