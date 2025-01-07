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«Эта война может обостриться»: Трамп высказался о Байдене, НАТО и Путине

07 января 2025, 20:15

«Эта война может обостриться»: Трамп высказался о Байдене, НАТО и Путине

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику ведения переговоров с Украиной президента Джо Байдена и заявил, что война «может обостриться».

«Большая часть проблемы была в России в течение многих лет, задолго до того, как Путин сказал, что НАТО никогда не может вмешиваться в дела Украины… Это было как высечено на камне. А Байден сказал: “Нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО”. Тогда у России есть кто-то прямо на пороге. И я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал он на пресс-конференции в Мар-а-Лаго (Флорида).

Трамп добавил также, что «в этих переговорах было сделано много ошибок».

«Когда я услышал, как Байден вел переговоры, я сказал: “Вы закончите войной”. И это оказалась очень плохая война. И она может обостриться. Эта война может обостриться и стать намного хуже, чем сейчас», — добавил избранный президент.

По словам Трампа, «была сделка, а потом Байден ее разорвал».

«У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: “Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО”», — указал он.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы с ним встретиться для обсуждения ситуации в Украине, но до инаугурации это было бы неуместно.

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