Трамп о встрече с Путиным: до инаугурации это невозможно

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы с ним встретиться для обсуждения ситуации в Украине, но до инаугурации это было бы неуместно.



«Я не могу вам этого сказать, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться», — сказал Трамп отвечая на вопрос на пресс-конференции в Мар-а-Лаго (Флорида).



Он также отметил, что не забывает, что каждый день в Украине «убивают людей, много, много молодых людей, солдат».



Ранее СМИ сообщали, что специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев.



Сам же Трамп 22 декабря заявил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине.