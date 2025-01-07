Трое детей выехали из оккупации: над старшим издевались за проукраинскую позицию

Еще трое детей удалось спасти с временно оккупированных территорий. 17-летнего юношу и двух младших мальчиков вывезли на подконтрольную Украине территорию в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Молодая мама, которая в результате была вынуждена покинуть Украину, долгое время жила в разлуке со своими маленькими сыновьями, не в состоянии самостоятельно забрать их из временно оккупированных территорий. Благодаря усилиям спасательной миссии семья воссоединилась, и теперь дети находятся в безопасности», — написал Ермак в Телеграм во вторник.



По его словам, 17-летний парень подвергся преследованиям, многочисленным допросам и угрозам из-за своей проукраинской позиции и помощи Вооруженным силам Украины.

«Он уже в безопасности, получает необходимую поддержку и готовится к обучению в украинском образовательном учреждении», — рассказал Ермак.



Информацию о возвращении детей подтвердили в Офисе украинского омбудсмена.

Ранее мы писали, что Украина разыскивает около 20 тысяч детей, которых РФ насильственно депортировала. К концу 2024 года удалось вернуть более 1000 депортированных детей.



За 2024 год Украине удалось вернуть из российского плена домой в Украину 1358 своих людей.