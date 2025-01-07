Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Потери ВСУ в 400 тысяч человек сильно занижены — WP

07 января 2025, 15:53

Потери ВСУ в 400 тысяч человек сильно занижены — WP

Потери ВСУ в 400 тысяч человек сильно занижены — WP

Полномасштабная война достигла «точки перелома», следующие несколько недель покажут, сможет ли Украина существовать как суверенное государство в пределах своих границ до российского вторжения. Об этом говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post (WP).

Отмечается, что российские оккупанты понемногу продвигаются в Донецкой области все дальше на запад, особенно в районе Покровска и Курахово. ВС РФ контролируют около 20 процентов территории Украины.

При этом Украина теряет войска со скоростью, намного превосходящей способность восстановления и продолжения боев. Официальная оценка потерь в 400 тысяч убитыми или ранеными — сильно занижена, утверждают специалисты.

Кроме этого, по оценкам газеты, тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта.

«Время — самый важный ресурс, который теряет Украина и вряд ли она переживет еще один год столь разрушительной войны. Спешка в переговорах (с РФ) может привести к тому, что Владимир Путин развернет новую войну за большую территорию, как только у него появится шанс восстановить истощенный потенциал своей армии», — говорится в материале WP.

Невыгодные условия будущего мира оставят украинцев озлобленными, ведь каждый день разрушаются жилые дома, школы и фабрики, погибают чьи-то друзья и родственники. Большая часть гнева будет направлена на западных покровителей, украинцы обвинят их в предательстве, указывается в статье.

«Эту битву США и Украина не могут проиграть, особенно заключив плохую сделку. Решение конфликта будет иметь последствия далеко за пределами Украины — на карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и НАТО», — делают выводы авторы.

Напомним, специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев. Ранее сообщалось, что Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в начале января в рамках плана по урегулированию украинского конфликта. Сейчас стало известно, что визит отложен до инаугурации Трампа 20 января. 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Война Потери Всу
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:45
В Мариуполе оккупанты заасфальтировали деревья на тротуаре
10:23
На оккупированных территориях украинцам запретили пополнять счет на мобильный телефон без паспорта РФ — ЦНС
09:27
Около 150 человек остаются в Торецке Донецкой области
08:15
Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма
08:06
Российские войска захватили Лозовую в Харьковской области — DeepState
11:19
Россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:49
Минобороны РФ заявило о захвате Курахово: ВСУ это опровергают
09:38
Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры с Россией
08:58
Россияне ранили 7 человек в Донецкой области за сутки
11:47
Константиновку с самого утра обстреливают из артиллерии войска РФ
10:14
Российские войска продвинулись в Курахово, Торецке и Шевченко Донецкой области — DeepState
21:00
Главное за день: Обстрел Горловки и Сум. В России при взрыве критически ранен командир
11:55
Обстрел оккупированной Горловки: ранены люди, поврежден дом культуры
09:06
В Мариуполе больше не выдают жилье вместо разрушенного — его получили немногие
23:00
Главное за день: Украина разрабатывает ракету для ударов по Москве. Атака на Чернигов
09:25
Оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма
23:00
Главное за день: В Курахово ВСУ под огневым контролем росармии. Оборона Изюма и Балаклеи
15:42
В ночь на 2 января войска РФ обстреляли Николаевку Донецкой области
11:07
В оккупированном Донецке прогремел взрыв
08:24
В ЦНС выяснили, каких прав захватчики лишили украинцев в оккупации с 1 января
все новости
17:52
В Донецкой области без вести пропал волонтер и военнослужащий Николай Сидоров
16:58
Бойцы ВСУ до сих пор держат оборону западной части Курахово — Трегубов
15:53
Потери ВСУ в 400 тысяч человек сильно занижены — WP
15:21
Две женщины в Покровске получили ранения из-за российских обстрелов 7 января: в городе остается более 7 тысяч человек
13:40
Российские войска применяют северокорейские САУ M1989 «Koksan»
12:58
Во время учений во Франции дезертировали несколько десятков солдат ВСУ — СМИ
12:45
Украинский пилот F-16 сбил 6 ракет за один боевой вылет — исторический рекорд
12:22
Покровская громада находится под российским обстрелом: сообщают о раненых
11:45
В Мариуполе оккупанты заасфальтировали деревья на тротуаре
10:59
Оглашен приговор бывшему мэру Святогорска: некоторые обвинения сняты, арестованное имущество возвращено
10:40
В результате дроновой атаки на Херсон пострадал 59-летний мужчина
10:23
На оккупированных территориях украинцам запретили пополнять счет на мобильный телефон без паспорта РФ — ЦНС
10:12
Украину атаковали 38 «Шахедов»: все сбиты, попаданий нет
09:35
ССО ликвидировали группу военных КНДР в Курской области
09:27
Около 150 человек остаются в Торецке Донецкой области
08:48
Обстрелы Донецкой области: один погибший и четверо раненых
08:41
Спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации
08:15
Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма
08:06
Российские войска захватили Лозовую в Харьковской области — DeepState
07:53
В Сумской области сообщили о сбитых БПЛА за первую неделю 2025 года
все новости
ВИДЕО
Волонтер и военнослужащий Николай Сидоров без вести пропал в Донецкой области В Донецкой области без вести пропал волонтер и военнослужащий Николай Сидоров
07 января, 17:52
САУ M1989 «Koksan» КНДР. Фото: кадр из видео Российские войска применяют северокорейские САУ M1989 «Koksan»
07 января, 13:40
Россияне заасфальтировали деревья на тротуаре в Марике. Фото: кадр из видео В Мариуполе оккупанты заасфальтировали деревья на тротуаре
07 января, 11:45
Атака дрона на Херсон, пострадал 59-летний мужчина. Фото: кадр из видео В результате дроновой атаки на Херсон пострадал 59-летний мужчина
07 января, 10:40
Грузовик, предположительно, возле санатория на улице Морская. Фото: АТЕШ Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма
07 января, 08:15
Вид на разрушенный Торецк российскими оккупантами. Фото: кадр из видео «Хижак» показал текущее состояние разрушенного Торецка
06 января, 21:55

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор