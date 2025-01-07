Потери ВСУ в 400 тысяч человек сильно занижены — WP

Полномасштабная война достигла «точки перелома», следующие несколько недель покажут, сможет ли Украина существовать как суверенное государство в пределах своих границ до российского вторжения. Об этом говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post (WP).

Отмечается, что российские оккупанты понемногу продвигаются в Донецкой области все дальше на запад, особенно в районе Покровска и Курахово. ВС РФ контролируют около 20 процентов территории Украины.

При этом Украина теряет войска со скоростью, намного превосходящей способность восстановления и продолжения боев. Официальная оценка потерь в 400 тысяч убитыми или ранеными — сильно занижена, утверждают специалисты.

Кроме этого, по оценкам газеты, тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта.

«Время — самый важный ресурс, который теряет Украина и вряд ли она переживет еще один год столь разрушительной войны. Спешка в переговорах (с РФ) может привести к тому, что Владимир Путин развернет новую войну за большую территорию, как только у него появится шанс восстановить истощенный потенциал своей армии», — говорится в материале WP.

Невыгодные условия будущего мира оставят украинцев озлобленными, ведь каждый день разрушаются жилые дома, школы и фабрики, погибают чьи-то друзья и родственники. Большая часть гнева будет направлена на западных покровителей, украинцы обвинят их в предательстве, указывается в статье.

«Эту битву США и Украина не могут проиграть, особенно заключив плохую сделку. Решение конфликта будет иметь последствия далеко за пределами Украины — на карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и НАТО», — делают выводы авторы.

Напомним, специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев. Ранее сообщалось, что Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в начале января в рамках плана по урегулированию украинского конфликта. Сейчас стало известно, что визит отложен до инаугурации Трампа 20 января.