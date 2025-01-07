«Штурмуют даже на моноколесах»: армия РФ ценой огромных потерь продвигается к Покровску ►

В районе Покровска Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за населённые пункты Нововасильевка и Песчаное. Российские войска пытаются продвигаться вперёд, несмотря на огромные потери в живой силе и технике. Что сейчас происходит на ключевых участках, какова цена такого продвижения, и что говорят военные с передовой – смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».



«Я бы не сказал, что за последние несколько дней или за неделю как-то ситуация изменилась в темпах их продвижения. Они уже несколько месяцев на нашем направлении применяют для доставки личного состава на штурмы все, что едет: “Нивы”, “Жигули”, багги, мотоциклы. Где-то даже моно колеса были. Все, что едет - применяют, а тяжелую броню пытаются беречь», - описывает ситуацию на Покровском направлении боец ВСУ с позывным «Гусь».







Украинский военный журналист Богдан Мирошников описывает бои как адски тяжёлые. Особенно сложная обстановка сложилась в районе Соленого. Здесь идёт борьба за карьер в балке Кривуля. В то же время в районах Шевченко и Чинушино-Новоукраинка оккупанты пытаются наступать на север, часто пренебрегая защитой флангов.



По словам Павла Лакийчука руководителя военных программ центра глобалистики «Стратегия XXI» все резервы, которые есть у армии РФ, они бросают на это направление.

«Если посмотреть вчера-позавчера соотношение боевых столкновений на протяжении суток, то треть боевых столкновений происходит на Покровском направлении, примерно столько же на Курском, ну и на всю остальную линию фронта включительно», - прокомментировал Лакийчук.



За последние сутки российские войска около 50 раз пытались прорвать оборону на покровском направлении, сообщили в Генштабе. Атаковали в районах Елизаветовки, Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Нового Труда, Песчаного, Солёного, Нововасильевки, Новоелизаветовки и Ясеневом. Силы обороны Украины отбили 31 наступление, бои продолжаются.



Чтобы понять замысел российских командиров, нужно отмотать время к лету 2024 года, объясняет Павел Лакийчук. Тогда оккупанты пытались пробиться к Покровску в лоб и с севера хотели перерезать трассу Покровск-Константиновка. Сейчас, по словам эксперта, они перешли к более грамотной тактике. А она требует на порядок больше ресурса.

