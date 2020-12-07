Не стать жертвой домашнего насилия на самоизоляции. Что предлагают украинкам для защиты?

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения принесли в жизнь украинцев множество новых вызовов: спад экономики, сокращения рабочих мест на ряде предприятий, страх за здоровье близких. Но одним из самых масштабных вызовов стал рост случаев домашнего насилия. В основном, страдают женщины: 86% обращений на профильные горячие линии в стране поступает именно от них.



Право на безопасность – одно из базовых прав человека. Самоизоляция опасна для тех, кто, оказавшись в замкнутом пространстве, зависят от агрессора.



Как жертва может защитить себя? Куда обращаться за помощью? Куда женщина с ребенком на руках может уйти от обидчика? Что предлагает государство? И наконец – насколько оперативна и эффективна такая помощь?

Светлана, Киев: «До пандемии я работала в детском саду, а с начала карантина пришлось "осесть" дома. Я мама двоих детей, и нам с мужем казалось естественным, что всю нагрузку по дому и детям я беру на себя, пока не могу работать, а работа мужа позволяет не прекращать деятельности во время карантина, и обеспечивать семью будет он. То, что это было ошибкой, я поняла уже в первые недели, когда стала буквально засыпать на ногах от усталости, а муж, приходя с работы, только раздраженно бросал: "Да что ты тут делаешь целый день, ничем не занимаешься, подумаешь, борща сварила да пару носов утерла". Просила нанять в помощь няню, заказать клининг хоть раз в неделю, но в ответ слышала: "Заработаешь – тогда будешь сама это оплачивать, а вообще женское дело – следить за домом, вот и справляйся".



В один из вечеров я не выдержала и высказала мужу, что это настоящее экономическое насилие, и надо что-то менять. Муж тоже уставал на работе, но имел время для встреч с друзьями, для отдыха, в то время как я занималась детьми и домом в режиме 24/7. После этих слов он впервые меня ударил. Потом стал бить каждый день, до синяков на теле. Отнимал ключи от дома. Пробовала позвонить кумовьям, попросить помощи, кум сказал, что его жена "в таком же положении, но выполняет свою работу и не жалуется"… от такого ответа я была в шоке. Я убежала, когда муж ударил по голове нашего младшего сына, ему тогда было 3 года и 4 месяца. Обратилась в полицию, к бесплатным юристам, подняла университетские знакомства, жила у родственников, друзей, периодически пряталась. В процессе развода мы вот уже несколько месяцев.



Трудно защитить себя, даже здесь, в столице, даже понимая, куда идти и что делать, это огромный стресс, страшно, когда от тебя отворачиваются родственники, мол, "мужа потеряла, семью разбила", когда не знаешь, где тебя в следующий раз этот "прекрасный" муж подстережет, что он будет говорить о тебе детям... Даже не представляю, что в такой ситуации делать женщине в каком-нибудь селе, где один участковый и все…».

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Катерина Левченко: «Проблема домашнего насилия – не «исключительно украинская», а глобальная»



Уполномоченная украинского правительства по вопросам гендерной политики Катерина Левченко отмечает, число обращений пострадавших в разные органы и службы, растет. Это говорит и о возрастании случаев домашнего насилия.

«Правительственная горячая линия "15-47", которая была создана в феврале нынешнего года, получила включительно по октябрь более 10 тысяч обращений. Горячая линия центра «Ла Страда – Украина» (национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации "0800500335" или "116123") – за тот же период около 20 тысяч обращений. А национальная детская "горячая линия" ("116-111") собрала 57 тысяч обращений и 20% из них касались вопросов насилия и жестокого обращения. При этом цифры в 2020 году превышают те, которые были в 2019 году. Эта тенденция касается и обращений в Национальную полицию на номер "102", которых за десять месяцев было больше 175 тысяч».

Правительственная уполномоченная подчеркнула, что исследования, которые проводили Ассоциация женщин-юристок Украины «ЮрФем», организация «ООН-Женщины» в Украине, «Ла Страда – Украина», «Украинский женский фонд», подтверждают, что ситуация с домашним насилием действительно крайне сложная, и на нее воздействуют экономические проблемы, сокращение публичного пространства в связи с карантином и увеличение пребывания в замкнутом пространстве, домашнее обучение детей и так далее.



«Важно понимать, что это проблема не "исключительно украинская", она глобальная. Еще в конце марта-начале апреля о проблеме домашнего насилия заговорили международные организации, об этом неоднократно говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призывая сосредоточить внимание на этой проблеме», – отметила Катерина Левченко.

Она рассказала о том, какие шаги в Украине предпринимаются для того, чтобы облегчить ситуацию.



«Во всех областях обучаются операторы "102", они проходят обучение, тренинги, чтобы среди обращений идентифицировать те, которые касаются домашнего насилия, и сразу направлять на эти случаи патрульную полицию. В ситуации насилия необходимо сразу обращаться в полицию.



Обучение проходят и полицейские – для того, чтобы оперативно реагировать на случаи домашнего насилия, правильно составлять админпротоколы, передавать их в суд, выносить временные запретительные предписания, – кстати, за десять месяцев их было вынесено около 37 тысяч. Возрастает численность учтенных криминальных правонарушений, связанных с домашним насилием, их на протяжении десяти месяцев было около трех тысяч», – рассказала правительственна уполномоченная по гендерным вопросам.



Катерина Левченко уточнила, что открыто уже 11 приютов, которые становятся временными пристанищами для пострадавших вследствие домашнего насилия.



«Конечно, такие приюты есть не в каждой области, но в планах министерства социальной политики Украины, совместно с международными партнерами, в частности, с Фондом народонаселения ООН, открытие новых приютов. Так, в следующем году запланировано открытие 40 приютов в разных регионах Украины, и сейчас разрабатывается методика оценки потребностей регионов в таких услугах. Есть более 350 мобильных бригад социально-психологической помощи, открываются центры дневного пребывания, "кризисные комнаты", поскольку не всем необходим приют на месяцы, то очень важны "короткосрочные" услуги», - отметила Катерина Левченко.

Она обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в связи с децентрализацией, с тем, что значительная часть средств остается на уровне местных громад, и потребности громад (в том числе, и социальные) в абсолютном большинстве случаев могут и должны решаться за счет местных бюджетов.



«И тут есть такой расчет: одно место в приюте на десять тысяч населения, это стандарт Совета Европы. Поэтому громада, которая насчитывает более ста тысяч населения, должна располагать приютом по крайней мере на десять мест. Это не означает конечно, что в каждой громаде должны быть приюты, но помощь специалистов социальной работы, психологов нужна и на местном уровне, поскольку не все вопросы могут быть решены за счет горячих линий.



В Донецкой области сегодня круглосуточно работают два центра в Славянске и Мариуполе. Еще три дневных центра (приюта) – в Новогродовке, Славянске и Мариуполе. В ноябре был открыт четвертый – в Мирнограде. Здесь жертвы круглосуточно могут находиться до 90 дней, в том числе с детьми. Еще в области работают 15 мобильных бригад.



С правовой помощью помогают центры и бюро бесплатной правовой помощи, которые работают во всех областях Украины. При Координационном центре по оказанию правовой помощи министерства юстиции Украины действует круглосуточная телефонная линия бесплатной правовой помощи "0800213103"», – рассказала Катерина Левченко.



Она отметила, что на данный момент система оказания помощи пострадавшим вследствие домашнего насилия создается, разветвляется и укрепляется, хотя и существуют проблемы, например, как с нормативно-правовой базой, так и с наличием специалистов, а также их компетенцией.



«Также проблемой является психологический барьер, который сдерживает пострадавших от обращения за помощью: человек чувствует себя одиноко, испытывает страх, стыд, обвиняет себя. Кстати, 86% обращений по фактам домашнего насилия поступают от женщин», – подчеркнула Катерина Левченко.



«Бьет – значит, сядет»: Ольга Полякова – о возможностях самообороны



Основательница организации Общественное движение «Gender Stream» Ольга Полякова подчеркивает, что инициатива «Бийся як дівчина» появилась в начале пандемии. Это медиапространство о самообороне, гендерных стереотипах и их последствиях, выстраивании личных границ, психологии, секс-просвещении, законодательстве, здоровье, правах человека etc.

«К сожалению, пострадавшие не всегда могут обратиться за помощью: например, у них могут отнять телефоны, не давать связаться с внешним миром и т.д. Вот так родилась идея создать проект, при помощи которого можно было бы идентифицировать проблему домашнего насилия – с акцентом на том, что от насилия можно и нужно защищаться».

Активистка уточнила, что в рамках проекта создаются видеоролики, в каждом из которых доступно разъясняются правила безопасности. Одна из серий таких видео посвящена противодействию физическому насилию в ограниченном пространстве, другая представляет собой блок юридической самообороны – что допустимо, а что – нет; поднимаются темы противодействия как домашнему насилию, так и преследованиям в информационном пространстве.



Проект старались сделать максимально интересным, особенно для подростков: ведь очень сложно привлечь и удержать их внимание в социальных сетях. Поэтому создается контент, привлекающий внимание: красивая картинка, упрощенные формулировки, а инфлюенсеры, нарраторы – известные личности. Например – писательница, сценаристка, ведущая «Телевидения Торонто» Александра Гонтар; соосновательница фестиваля социальной рекламы в Украине «Molodiya Festival» Наталья Шевчук; музыкант Стас Королев из группы «YUKO»; актриса Ольга Жуковцова и другие.

К слову, общественное движение «Gender Stream» с 2016 года сотрудничает с Национальной полицией Днепра и Днепропетровской области по вопросам противодействия домашнему насилию. Эта работа включает информирование, проведение тренингов, создание совместной дорожной карты реагирования на подобные случаи.



«Кроме полиции, мы стараемся привлечь к работе и департамент социальной политики, который также имеет свою зону ответственности за работу со случаями домашнего насилия. Мы пытаемся привлечь всех субъектов, которые согласно закону Украины о противодействии домашнему насилию (в редакции 2019 года) должны быть включены в работу. Потому что если будет работать только какая-то одна структура, общественная организация, то противодействие домашнему насилию будет только частичным. Кроме того, есть серьезная проблема нашего общества, проблема заштампованности: "Бьет – значит, любит". Нет! Бьет – значит, сядет. Существует круг насилия, который необходимо разорвать, остановить. А для этого необходимо проводить просветительскую деятельность», – резюмировала Ольга Полякова.