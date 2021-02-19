Нужно политическое решение. Нардеп рассказал о возможности не штрафовать жителей ОРДЛО за проезд через Россию

В действующем законодательстве Украины есть возможность не применять штрафы к жителям временно неподконтрольных территорий, которые вынуждены пересекать государственную границу, проезжая через территорию России. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов на пресс-конференции в пятницу.

Он сообщил, что две недели назад в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий состоялось совещание, в котором участвовали представители Госпогранслужбы, СБУ, Минюста, представитель президента в АР Крым.

«Я считаю, что люди, которые едут к нам из неподконтрольных территорий, – это наши граждане, наши сторонники, и мы должны встречать их как своих сограждан. У остальных участников совещания отношение было несколько другое, дискуссия была жаркой», – рассказал Магомедов.

По его словам, в результате пришли к решению, что Госпогранслужба подготовит соответствующую статистику, чтобы можно было понять глубину проблемы и найти пути решения. Однако полученный от ГПСУ ответ нардепа не удовлетворил, поскольку там была попытка «пустить по большому кругу»: пограничники предложили вносить изменения в закон, чтобы отменить штрафы.

«Тогда как есть абсолютно все возможности безо всякого изменения в закон освободить от административной ответственности при малозначности правонарушения. "При малозначности совершенного правонарушения орган, должностное лицо, полномочное принимать решение, может освободить правонарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием"», – пояснил нардеп и процитировал статью из Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Муса Магомедов также сообщил, что согласно данным, полученным от пограничников, количество жителей временно неподконтрольных территорий, пересекших границу посел проезда через РФ за последнее время, составляет около 11900 человек.

«Из них около 11400 человек были оштрафованы, и 443 человекам сделали устные замечания. То есть мы понимаем, что инструмент, которым можно пользоваться, – есть, нужно только политическое решение», – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что для этого нужно признать, что украинские граждане, оказавшиеся на временно неподконтрольной территории, не имеют возможности пересечь КПВВ по линии соприкосновения, потому что они фактически закрыты со стороны группировок «Л-ДНР».

Магомедов рассказал, что для принятия политического решения совместно с народным депутатом Викторией Гриб и Восточной правозащитной группой подготовлено обращение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Алексея Резникова и министра внутренних дел Арсена Авакова, где детально изложена ситуация и предлагается путь ее решения.

«То есть существует возможность, ссылаясь на действующий закон, не штрафовать людей, – пожалуйста, применяйте ее, потому что мы не можем людям обеспечить беспрепятственное прохождение КПВВ. Списки формируем не мы, каким образом "Пушилин и компания" формируют списки – мы не понимаем. Соответственно, наши соотечественники не имеют возможности приезжать на подконтрольную украинской власти территорию беспрепятственно, а вынуждены это делать через РФ», – добавил Муса Магомедов.

Он высказал уверенность, что подготовленное обращение будет рассмотрено и найдет отклик в руководстве правительства.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.

Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России, граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.



В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.