КПВВ, которые работают. Как люди становятся «заложниками на нуле»

На Донбассе в условиях пандемии уже более трех месяцев ни один КПВВ не работал полноценно, то есть с такой нагрузкой, какой она была раньше. С 10 июня работает КПВВ «Марьинка», но через него люди не могут проехать в обе стороны, потому что группировка «ДНР» этого не позволяет. Члены «ДНР» заявили, что украинская сторона не согласовала с ними на минской площадке двустороннее открытие пунктов пропуска. Ссылаясь на высокие показатели заболеваемости коронавирусом в Украине, «ДНР» держала закрытыми свои КПП до 22 июня. При этом, группировка сделала то, в чем 10 дней назад упрекала украинскую сторону – в одностороннем порядке открыла свой КПП «Еленовка». Но этот пункт пропуска ведет не к «Марьинке», а к выезду на КПВВ «Новотроицкое». У «ДНР» были попытки снова обвинить украинскую сторону, предвкушая, что «Новотроицкое» не будет открыто без подготовки. Но украинский КПВВ заработал. Вот только беды обычных людей, которые пытаются пересечь линию разграничения, на этом не закончились.



При выезде со стороны Донецка боевики «ДНР» снимают отпечатки пальцев и фотографируют всех, кто направляется в сторону КПВВ «Новотроицкое». Людей обязывают написать объяснительную, в которой те соглашаются вернуться обратно только после того как эпидемиологическая ситуация улучшится, то есть «до особого распоряжения».

Если же человеку нужно обязательно вернуться раньше, ему придется оформлять пакет документов для проезда через гуманитарный коридор. В специальном штабе при «ДНР» документы рассматривают до 10 дней. Но причина должна быть веская: лечение, учеба, уход за больным, воссоединение с родными.



Пересекающие жалуются, что работает всего одно окошко. Очередь движется медленно.



С момента начала работы украинских КПВВ действует требование, согласно которому прибывшие с оккупированной территории должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Люди обязаны пройти самоизоляцию, даже если они ехали с территории, подконтрольной украинской власти, но их в этот же день не впустили боевики «ДНР».



Подвела техника



В первый день открытия КПВВ, 22 июня, в «ловушке» оказались трое пенсионеров, которые тщетно пытались проехать в сторону Донецка. Чтобы пройти самоизоляцию пенсионерам пришлось бы проделать длинный путь – в Винницу. О самоизоляции в ближайшей гостинице или на съемной квартире для пенсионеров не может быть и речи – они не готовы тратить деньги на проживание. К тому же у многих, таких же как они, лишних денег просто нет.



К вечеру того же дня более 40 человек, ехавших с обеих сторон, оказались в подобной «ловушке». Несколько дней они ночевали в «буферной зоне». Среди них трое суток между «нулевыми блокпостами» ночевали беременная женщина с двумя детьми 7 и 11 лет, 14-летний подросток, люди после операций. Группировка «ДНР» не пропустила их, а обратно проехать через «Новотроицкое» и самоизолироваться нет возможности. Одна из причин, по которой люди остались ночевать в шатре украинских спасателей, казалось бы, элементарная – они не смогли установить приложение «Дій вдома». Ситуации разные. Привязка приложения к сим-карте обязательна. Но среди дончан есть те, кто давно перестали пользоваться сим-картами украинских операторов, а накануне выезда просто не смогли купить – местные жители говорят, что с середины июня довольно сложно найти в городе магазин, где бы продавали сим-карты «Водафона». Да и связь в районе КПВВ оставляет желать лучшего – установить приложение не так-то просто без хорошего интернета. Чтобы решить эту проблему украинские пограничники делятся интернетом с людьми, помогают правильно установить и активировать приложение.

Фото: Евгений Каплин

Фото: Евгений Каплин

Фото: Евгений Каплин

Правозащитники отмечают, что в реальности произошла подмена понятий и проблем с приложением можно было избежать.



«Пограничники по закону могут отказать людям в проезде через КПВВ, если у них нет установленного приложения Дій вдома. Но в постановлении основанием для запрета является отсутствие согласия на самоизоляцию. То есть отсутствие приложения или отсутствие технической возможности приравняли к отказу на самоизоляцию», - комментирует ситуацию правовой аналитик БФ «Право на захист» Ирина Пецко.



26 июня 17 человек, у которых так и не получилось уйти на самоизоляцию с приложением, отправили на обсервацию. В Донецкой областной госадминистарции не сообщили, куда именно доставили этих людей.



Параллельно украинское правительство приняло решение, что самоизоляцию и обсервацию можно не проходить тем, кто после пересечения государственной границы и КПВВ сдаст лабораторный тест на COVID-19 и получит негативный результат.



Где и когда именно выезжающему через КПВВ с неподконтрольной территории Донбасса или аннексированного Крыма нужно сдать тест, во время заседания не пояснялось.



«ДНР» и «жест доброй воли»



Тем временем, в «ДНР» 25 июня на один день позволили людям не только выезжать, но и въезжать в сторону Донецка через КПП «Еленовку». В этот день группировка впустила около 20 автомобилей с разным количеством людей в них. Также было несколько пешеходов — люди прошли около 6 километров в «серой зоне» без автобусов.



По прибытии все были обязаны подписать согласие на 14-дневную обсервацию. Людей, которые прибыли на оккупированную территорию, обязали оставить свои автомобили у пункта пропуска «Еленовка» на две недели. Всех отвезли в Центр профпатологии и реабилитации в Донецке.



На следующий день, 26 июня, «ДНР» снова закрыла «Еленовку» на въезд. Через КПВВ «Новотроицкое», то есть обратно смогли уехать только те, кому есть, где самоизолироваться с приложением «Дій вдома». Ночевать в «серой зоне» остались более 30 человек. Люди написали обращение к главе группировки «ДНР» Денису Пушилину с просьбой пропустить их.

В «ДНР» снова воспользовались возможностью упрекнуть украинскую власть в провокациях. Люди целый день просили боевиков «ДНР» пропустить из домой, в Донецк, несмотря на то, что их нет в списках специального штаба группировки. И только поздней ночью «МЧС» развернула шатер, в котором людям позволили переночевать.

На место, где работали спасатели прибыли и СМИ, а уже на следующий день по местному телевидению украинскую сторону обвинили в том, что это она виновата в мытарствах нескольких десятков человек между пунктами пропуска, а точнее в том, что они не могут проехать домой, в Донецк. К слову, 27 июня, желающих проехать на оккупированную территории стало больше – несмотря на заявление «ДНР» о том, что пункт пропуска был открыт всего на один день, люди не оставляют попытки проехать домой. Ближе к 17.00 в «ДНР» заявили, что пропустят людей, застрявших в «серой зоне» и что это «гуманитарный жест» со стороны группировки.



Пользователи социальных сетей тут же отреагировали на эти слова.

Что говорят правозащитники



Так долго игнорировать потребности тысяч пассажиров, ограничив проезд внутри страны, почти невозможно. Но на фоне пандемии риски для людей на КПВВ, особенно для пенсионеров, увеличиваются - об этом нельзя забывать тоже. Еще до того, как на Донбассе начали постепенно открывать КПВВ, гуманитарные организации, отдельные чиновники и волонтеры просили украинское правительство разработать правильный механизм проезда через линию соприкосновения. С начала июня правила пересечения КПВВ уже несколько раз менялись – в основном в сторону послаблений с украинской стороны.



Правозащитники отмечают, что украинское правительство должно было не только заранее продумать условия, при которых люди могут без проблем пересечь КПВВ, но и вовремя донести информацию до людей. Как отмечает Ирина Пецко, наглядным примером стала отмена пробной сдачи ВНО для украинских школьников.



«В результате отсутствия информационного освещения этого факта 13 июня наши мониторы зафиксировали прибытие детей для сдачи ВНО - и только в течение дня были опубликованы соответствующие информационные сообщения о его отмене», - рассказала Пецко.



Аналогичным она назвала случай одностороннего открытия КПВВ «Марьинка» 10 июня.



Люди решили «брать» пункты пропуска упорством



Если описать ситуацию кратко, главной причиной, по которой не пускают украинские пограничники, является отсутствие приложение «Дій вдома», а боевики «ДНР» не пропускают, потому что людей нет в специальных, заранее утвержденных списках. Большинство оказываются в таких «ловушках» между пунктами пропуска из-за того, что заранее не узнали всех деталей или были неверно проинформированы.



Но среди тех, кто едет к пунктам пропуска, есть и те, кто заранее знают - они не соблюдают требования, но все равно пытаются пересечь линию соприкосновения. Некоторыми движет отчаяние - у них нет денег, чтобы и дальше жить не у себя дома, и они рассчитывают на помощь государственных служб или общественных организаций. Есть и те, кто заведомо отказывается от обсервации и самоизоляции, считая эти требования незаконными, а коронавирус – несуществующей инфекцией.



Что говорит суд?



Юристы БФ «Право на захист» за время карантина помогли пенсионерке выиграть суд и доказать, что ей было незаконно запрещено пересекать КПВВ. Этот случай произошел еще до того, как на Донбассе были открыты отдельные пункты пропуска.



Женщина направлялась от родственников из центральной Украины домой – на оккупированную территорию Луганщины, но так и не смогла этого сделать 27 марта, оказавшись на КПВВ «Станица Луганская». Денег, чтобы арендовать жилье в области у нее не было, как и на дорогу обратно. Вернуться к родственникам она могла бы только на такси – межобластное автобусное и жд-сообщение уже было ограничено. В итоге женщина 29 дней прожила в недостроенном торговом павильоне. У нее не было возможности нормально спать, умываться, питаться. Пенсионерке помогали местные жители и волонтеры от благотворительных организаций.



«Суд отметил, что Станично-Луганский поселковый совет должен помочь женщине: предоставить продукты и помещения для временного проживания, несмотря на то, что истица была зарегистрирована как переселенка в другой области», - прокомментировал решение юрист Олег Тарасенко.