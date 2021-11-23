«России становится на Донбассе все больше». Что означает указ Путина о товарах из ОРДЛО

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 15 ноября 2021 года подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Фактически документ означает экономическое сближение с так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Теперь продукцию с неподконтрольной Украине части Донбасса можно будет свободно вывозить в Россию. Зачем Кремль пошел на такой шаг? Опрошенные «Новостями Донбасса» эксперты называют две причины. Во-первых, под видом «гуманитарной мисси» сократить свои затраты на содержание ОРДЛО. Во-вторых, указ является чисто политическим решением, который де-факто означает признание Россией «Л-ДНР». Подробности — в нашем материале.



«Гуманитарный» указ с политической подоплекой



Кремль меняет модель экономического управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Процесс стартовал еще в конце 2020 года, а 15 ноября текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о «гуманитарной помощи» ОРДЛО. Согласно документу, будут приняты меры по упрощению допуска на российские рынки продукции из Донецка и Луганска, включая участие в госзакупках.



«Фактически "ДНР" и "ЛНР" признают там такими субъектами, которые находятся в отношениях с Россией подобно тем, в которых находятся страны, входящие в Таможенный союз. Это как бы обосновывается тем, что Украина отказалась от этих территорий, объявила блокаду, а в Кремле такие гуманисты, они хотят этим территориям помогать», — описывает «Новостсям Донбасса» ситуацию эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин.



Министерство иностранных дел Украины назвало данный указ «грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением законодательства и норм международного права». Кроме того, МИД заявил о нарушении Россией Минских соглашений и направил ноту протеста.



Эксперты говорят, что этот указ Путина несет в себе в первую очередь, не экономический, а политический мотив.



«России становится на Донбассе все больше. Это часть большого процесса — такое усиление России, которое проявляется в политическом плане», — говорит Скоркин.



«Показатель для пропаганды, что вот Путин подписал указ, что он не бросает ОРДЛО, что эта ситуация будет дальше развиваться. Этот указ усиливает оккупацию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул в разговоре с «НД» сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



Отголоски «Внешторгсервиса»



Экономика на неподконтрольных Украине территориях Донбасса практически достигла коллапса, с тех пор как крупные промышленные предприятия отдали под управление «Внешторгсервиса» — компании, которую связывали с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.



«Сама схема была очень затратная для региона, потому что продукцию приходилось вывозить из России, маркировать, получать российский сертификат происхождения и уже затем через сеть посредников продавать на внешних рынках. Соответственно терять на этом от 50 до 70% экспортной выручки. Таким образом, денег, которые поступали на предприятия хватало только на выплату зарплат и то не всегда», — отметил в комментарии «НД» экономический эксперт Алексей Кущ.



Кремль активно меняет модель управления экономикой «ДНР» и «ЛНР». Созданную Курченко — «Внешторгсервис» — переименовали и передали так называемому российскому инвестору Евгению Юрченко, который по данным «Восточной правозащитной группы», тесно связан с бывшим руководителем Администрации президента РФ и другом Владимира Путина Сергеем Ивановым.

Евгений Юрченко. Фото: «ДАН»

Назначение Юрченко и все сопутствующие события выглядят как перевод местной промышленности под прямое управление Москвы, без включения посредника в лице Курченко. О конце эпохи его влияния на неподконтрольном Донбассе, может говорить и недавнее увольнение так называемого вице-премьера «ДНР» Владимира Пашкова, который ранее был директором «Внешторгсервиса».



«Я бы связал увольнение Владимира Пашкова с активностью Евгения Юрченко. Потому что Пашков был от старых кураторов, а Юрченко пришел уже от новых», — полагает сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



Похожего мнения придерживается и эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин.



«Тех людей, которые были связаны с "Внешторгсервисом" периода Курченко, потихоньку будут из власти убирать. Но это было ясно с самого начала, поскольку этот процесс не революционный. Их, как в случае с Пашковым, практически незаметно задним числом [уволят] — и уже человека в правительстве нет. Конфликтов там никаких не будет — это все курируется из Москвы», — сказал он.



В Москве говорят, что новый указ Путина может воскресить экономику в ОРДЛО. Но в тоже время есть проблемы с безработицей, оттоком кадров и остановка промышленных предприятий — это прямые последствия политики Кремля, когда активы были отданы под внешнее управление Курченко.

«Как всегда есть противоречия, связанные с разными векторами российской политики. С одной стороны России нужно, чтобы люди оставались на Донбассе, получали российские паспорта и представляли вот такую среду влияния России на этих территориях. Чтобы регион не превратился в пустырь. Но с другой стороны демографически России выгодно и привлечение рабочей силы из этих регионов», — считает Скоркин.



По словам опрошенных «НД» экспертов, говорить о возможном экономическом возрождении региона и увеличении доходов населения на данный момент не стоит.



«Этот указ Путина никак не повлияет [на жизнь] с точки зрения обыкновенного человека. Если люди думают, что после указа Путина человек будет получать не 20 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей, то этого не будет. [Предприятия ОРДЛО] и раньше в Россию привозили товар. Просто, грубо говоря они там тратили 20%, для того, чтобы привезти в Россию, а сейчас будут тратить 10%», — прогнозирует Лисяснкий.

Макеевский коксохимический завод. Фото: «ДАН»

Возможность меньше тратить



На данный момент ОРДЛО получают дотации от РФ. По подсчетам экономиста Алексея Куща, это 800 миллионов долларов в год. Из этой суммы 500 миллионов полагается «ДНР» и 300 миллионов — «ЛНР». Эти деньги идут на социальные выплаты, заработную плату, поддержку ЖКХ. При этом армейские корпуса финансируются отдельно.



800 миллионов долларов — это большие деньги и, по словам экспертов, Россия пытается изменить экономическую модель ОРДЛО в первую очередь, чтобы сократить свои расходы на содержание этих территорий. Кроме того, торговые отношения с «Л-ДНР» могут легализовать их финансирование.



«Поэтому задача, которая ставится Россией перед руководством этих непризнанных республик, — это перейти на так называемое самообеспечение», — подчеркнул Алексей Кущ.



«Господдержка будет размываться товарно-денежными взаимоотношениями, , связанными с рыночной экономикой», — прогнозирует Константин Скоркин.



Все большая инкорпорация «ДНР» и «ЛНР» в российское экономическое поле — это часть одного глобального процесса. Если не де-юре, то де-факто означает полное нарушение Минских соглашений и дальнейшая интеграция в РФ.