МИД Украины выразило протест в связи с указом Путина о «документах Л-ДНР»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России в связи с новым указом президента РФ Владимира Путина о признани «документов» группировок «ДНР»/«ЛНР».



Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



В министерстве назвали такое решение Кремля пртивоправным и таким, которое противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в Нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



В украинском МИД подчеркнули, что такие «документы», выданные жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей не будут признаваться украинской стороной и добавили, что международное сообщество также не будет признавать их, как и любые сделки на их основе.



«В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционные. Этот вопрос вскоре будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ», — подытожили в МИД.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в сой указ от 18 февраля 2017 года о признании «документов», выданных группировками «ДНР» и «ЛНР». Теперь в соответствии с внесенными изменениями в России признаются «документы», выданные «ДНР» и «ЛНР», независимо от гражданства их владельца.



В Кремле подчеркивают, что выдают российские паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские» и Россия продолжит их «защищать».