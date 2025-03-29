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Головне за день: Удари по Харкову, Дніпру та Кривому Розі

29 березня 2025, 23:28

Головне за день: Удари по Харкову, Дніпру та Кривому Розі

Суспільство

 В Україні понад 4,6 млн людей мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Багато з них, рятуючись від обстрілів, залишився фактично без засобів для існування і готовий братися за будь-яку роботу, щоб прогодувати сім'ю та сплатити за житло. У цьому матеріалі «Новини Донбасу» розкажуть про труднощі з працевлаштуванням, з якими стикаються переселенців. Про заходи, які вживає держава у вирішенні цього питання. А також про позитивні прояви усередині суспільства.

Ще п'ятьох українських дітей повернули додому і вони змогли возз'єдналися зі своїми сім'ями. Їх повернули із окупованих районів Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Бойові дії

 Російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, поранено семеро людей, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, школу, автомийку.

Двоє мирних жителів Донецької області зазнали поранень внаслідок російських атак. Основні удари припали на Покровськ, села Бересток та Суха Балка.

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Дніпро в ніч на 29 березня, постраждали 24 особи, загинули 4 мирні жителі. Атака спричинила руйнування та серію пожеж. Горіли готельно-ресторанний комплекс, будинки, гаражі, авто, СТО, дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Двоє людей загинули , 30 — поранені через вечірню атаку росіян по Харкову. Один із ударів РФ припав по військовому шпиталю, пошкоджено будівлю шпиталю та житлові будинки поряд.

В окупованому Луганську пошкоджено територію заводу «Трансмаш» під час атаки дронів у ніч проти 29 березня. В угрупованні "ЛНР" не коментують таку інформацію. Офіційно заявлено, що ППО збило два безпілотники.

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