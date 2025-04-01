У березні армія РФ захопила в 6 разів менше території України порівняно з листопадом 2024 року

Порівняно з листопадом минулого року захоплення української території армією РФ впало у шість разів. Про це свідчать дані аналітиків порталу DeepState.

Зазначається, що у березні російські військові окупували 133 кв. кілометрів української території — цей показник можна порівняти з квітнем та червнем 2024 року.

Також відбувається падіння результативності військ РФ. Порівняно з листопадом минулого року місячні втрати території впали майже у 6 разів, йдеться у повідомленні.

Водночас інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, зазначають аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися в Розливі та ще біля двох населених пунктів.