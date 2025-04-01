На Покровському напрямку FPV-дрони знищили штурмові групи загарбників

Російські окупанти намагаються безуспішно штурмувати позиції Сил оборони на Покровському напрямі. Однак FPV-дрони бригади «Спартан» успішно ліквідують штурмові групи російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі ОСГВ «Хортиця».



«Окупанти у пішому порядку роблять спроби наблизитися до українських позицій. Загарбники постійно шукають шпарини в українській обороні, щоб просунутись вперед. Аеророзвідка цілодобово виявляє цілі, а оператори дронами-камікадзе та скидами знищують ворога, не даючи просуватися», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що екіпаж МіГ-29 влучним ударом високоточної бомби GBU-62 ліквідував «високопоставлений» офіцерський склад противника разом із обладнанням на одному з ворожих пунктів управління неподалік тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області.