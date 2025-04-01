Російські військові просунулися в Розливі та ще біля двох населених пунктів — DeepState

Про просування російської армії на Донеччині стало відомо з ранкового зведення аналітиків проекту DeepState 1 квітня.
Відповідні зміни внесено на інтерактивну карту бойових дій.
Наголошується, що на Покровському напрямку ЗС РФ просунулися в районі села Пантелеймонівка Покровського району.
На Новопавлівському напрямку росіяни просунулися в селі Розлив у Великоновосілківському районі.
Також аналітики DeepState зазначають, що російська армія мала успіхи у районі села Кондрашівка Харківської області.
Нагадаємо, вдень 30 березня аналітики проекту повідомили про успіхи супротивника біля Преображенки, Олександрополя та Нового.
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