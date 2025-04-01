Російські військові просунулися в Розливі та ще біля двох населених пунктів — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Харківській області

Про просування російської армії на Донеччині стало відомо з ранкового зведення аналітиків проекту DeepState 1 квітня.

Відповідні зміни внесено на інтерактивну карту бойових дій.

Наголошується, що на Покровському напрямку ЗС РФ просунулися в районі села Пантелеймонівка Покровського району.

На Новопавлівському напрямку росіяни просунулися в селі Розлив у Великоновосілківському районі.

Також аналітики DeepState зазначають, що російська армія мала успіхи у районі села Кондрашівка Харківської області.

Нагадаємо, вдень 30 березня аналітики проекту повідомили про успіхи супротивника біля Преображенки, Олександрополя та Нового.