В окупованому Лисичанську після обстрілу обрушилися кілька поверхів багатоповерхівки

Окупований Лисичанськ обстріляли вдень 28 березня. Як заявили в угрупуванні «ЛНР», повалилися кілька поверхів однієї з багатоповерхівок. Масштабних руйнувань зазнали покрівлі, фасади та вікна будинків, що знаходяться поблизу.



Стверджується, що постраждали щонайменше 7 людей.



До лікарні доставлено чотирьох жінок і трьох чоловіків. Здебільшого це люди похилого віку за 65 років. Одна з жінок втратила ногу, заявив голова «ЛНР» Леонід Пасічник.

Окупаційні війська РФ минулої доби, 27 березня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкоджено десятки житлових будинків, адміністративні будівлі та лінії електропередач.