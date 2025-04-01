Авіація ЗСУ точково вразила штаб окупантів в Олешках

ПС ЗСУ скинули GBU-62 на пункт управління в Олешках. Фото: кадр із відео

Екіпаж МіГ-29 точним ударом високоточної бомби GBU-62 ліквідував «високопоставлений» офіцерський склад росіян разом з обладнанням на одному з ворожих пунктів управління неподалік від тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області. Про це повідомили в блозі пілотів ПС ЗСУ «Соняшник».



«Такі удари позбавляють противника чіткого управління, а також значно деморалізують його особовий склад. Немає керівництва - немає висадки на наші острови», - йдеться в повідомленні.

Окупанти здійснили спробу атаки на Придніпровське. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, у Генштабі ЗСУ зазначили, що за минулу добу на Придніпровському напрямку агресор здійснив одну спробу наступу, але не домігся успіху.