Між окупованими Донецьком та Волновахою у тестовому режимі запустили тепловози

У тестовому режимі між окупованими Донецьком та Волновахою почали курсувати тепловози. Фото: ДАН

На окупованій території Донецької області розпочалося тестове курсування тепловозів між Донецьком та Волновахою. Про це сьогодні повідомило Донецьке агентство новин (ДАН).

Зазначається, що поки що рух запустили в тестовому режимі після тривалої перерви «через обстріли з боку ЗСУ».

«Ми приділяємо увагу і залізничному транспорту, як вантажному, так і пасажирському. Якщо говорити про поточний період, то з урахуванням проведених ремонтів, з урахуванням проведених розмінувань вже в тестовому режимі тепловози курсують між Макіївсько-Пасажирською, Ясинуватою, Донецьком та Волновахою», — цитує ДАН голову угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна.

У грудні Пушилін заявив про плани відновлення залізничної інфраструктури в Ясинуватій, Дебальцевому, Волновасі та Іловайську. Йшлося як про вантажне, так і про пасажирське сполучення.