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Головне за день: У Польщі затримали пропагандиста із ОПЗЖ. Окупанти атакували Покровськ

01 квітня 2025, 23:00

Головне за день: У Польщі затримали пропагандиста із ОПЗЖ. Окупанти атакували Покровськ

Політика

 Україна розпочала консультації щодо тексту угоди про копалину, яку запропонувала американська сторона, і «налаштована на укладення документа, який би відповідав національним інтересам як США, так і України».

Суспільство

 У Польщі затримали та передали Україні Кирила Молчанова, пропагандиста з медійного пулу екс-нардепа та колишнього керівника ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив мешканця Запорізької області Станіслава Руденка до 10 років позбавлення волі за «сприяння тероризму». Стверджується, що у листопаді 2023 року Руденко переказав 5 тисяч гривень (близько 120 доларів) на купівлю квадрокоптерів для батальйону «Азов».

Бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть продовжити лише ті компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Тоді як бронювання, оформлені за старими правилами, втратить чинність.

З сьогоднішнього дня в Херсонській громаді змінився час комендантської години. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00.

Бойові дії

 У Білицькому внаслідок обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку та три приватні будинки. Армія РФ вдарила по Покровську і двом селам на Донеччині, одна людина поранена, ще одна загинула. Ймовірно, кілька людей загинули в селі Лиман Мирноградської громади, пошукова операція на місці атаки продовжується.

Порівняно з листопадом минулого року захоплення української території армією РФ впало у шість разів, свідчать дані аналітиків порталу DeepState.

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