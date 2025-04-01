Головне за день: У Польщі затримали пропагандиста із ОПЗЖ. Окупанти атакували Покровськ

Політика



Україна розпочала консультації щодо тексту угоди про копалину, яку запропонувала американська сторона, і «налаштована на укладення документа, який би відповідав національним інтересам як США, так і України».



Суспільство



У Польщі затримали та передали Україні Кирила Молчанова, пропагандиста з медійного пулу екс-нардепа та колишнього керівника ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді.



Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив мешканця Запорізької області Станіслава Руденка до 10 років позбавлення волі за «сприяння тероризму». Стверджується, що у листопаді 2023 року Руденко переказав 5 тисяч гривень (близько 120 доларів) на купівлю квадрокоптерів для батальйону «Азов».



Бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть продовжити лише ті компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Тоді як бронювання, оформлені за старими правилами, втратить чинність.



З сьогоднішнього дня в Херсонській громаді змінився час комендантської години. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00.



Бойові дії



У Білицькому внаслідок обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку та три приватні будинки. Армія РФ вдарила по Покровську і двом селам на Донеччині, одна людина поранена, ще одна загинула. Ймовірно, кілька людей загинули в селі Лиман Мирноградської громади, пошукова операція на місці атаки продовжується.



Порівняно з листопадом минулого року захоплення української території армією РФ впало у шість разів, свідчать дані аналітиків порталу DeepState.