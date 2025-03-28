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Росіяни хочуть відновити НПЗ у захопленому Лисичанську

28 березня 2025, 17:56

Росіяни хочуть відновити НПЗ у захопленому Лисичанську

Власти РФ обещают восстановить нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Фото: Википедия Власти РФ обещают восстановить нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Фото: Википедия

Російські окупанти планують відновити нафтопереробний завод у тимчасово захопленому Лисичанську Луганської області. Відомо, що НПЗ було зруйновано армією РФ ще 2022 року. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Після 2,5 років інформаційної тиші росіяни почали маніпулювати щодо можливого відновлення місцевого нафтопереробного заводу. Промислові майданчики НПЗ зазнали значних руйнувань внаслідок агресії армії РФ. Визначити обсяг пошкоджень загарбники не в змозі через наближеність об’єкта до лінії бойового зіткнення», — зазначив він.

Крім того, росіяни розглядають, що матимуть змогу залучити інвесторів для відновлення заводу. Однак уточнюють, це буде тоді, коли буде «сприятлива безпечна складова».

Лисогор додав, що ситуація з НПЗ у Лисичанську нагадує історію із запуском «Азоту» у Сіверськодонецьку, який росяни обіцяють відновити з 2022 року. При цьому, на території підприємства не розпочалися навіть підготовчі роботи.

Раніше ми писали, що близько 260 000 людей залишилися без питної води через аварію на водопровідній насосній станції поблизу окупованого міста Алчевськ Луганської області.

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