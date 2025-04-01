Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро в рамках чергового траншу програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, ці кошти допоможуть підтримувати макроекономічну стабільність країни. Єврокомісія також відзначила прихильність України до реформ на шляху до членства в ЄС.



Загальна сума фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility досягла 19,6 млрд євро.



«Україна дякує Європейському Союзу за підтримку і солідарність у важкі часи», - йдеться в повідомленні Уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів.