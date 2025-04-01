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Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

01 квітня 2025, 15:58

Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро в рамках чергового траншу програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти допоможуть підтримувати макроекономічну стабільність країни. Єврокомісія також відзначила прихильність України до реформ на шляху до членства в ЄС.

Загальна сума фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility досягла 19,6 млрд євро.

«Україна дякує Європейському Союзу за підтримку і солідарність у важкі часи», - йдеться в повідомленні Уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів.

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