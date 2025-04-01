США та Україна розпочали консультації щодо нового тексту угоди про надра

Україна вже розпочала консультації зі США щодо тексту угоди про корисні копалини. На цьому наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу 1 квітня підтвердив, що його відомство 28 березня отримало новий текст угоди про корисні копалини від американської сторони.

За його словами, один раунд консультацій із США щодо тексту документа вже відбувся.

«У нас є своє законодавство щодо розробки такого типу документів. Відповідно було здійснено необхідні процедури для початку проходження необхідних внутрішньодержавних процедур», — сказав глава українського МЗС.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пригрозив президенту України Зеленському через бажання переглянути угоду про рідкісноземельни метали.