На окупованій Луганщині активізувалися російські спецслужби: в ОВА розповіли, що відомо

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

У березні знову активізувалися представники спецслужб Росії в окупованих селищах Айдар та Білолуцьк Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, вони посилили відповідні заходи на облаштованих блокпостах.



«Ретельно переглядають документи та перевіряють інформацію, яка міститься у телефонах місцевого населення. При виявленні чогось підозрілого смартфон вилучають», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане місто Рубіжне на Луганщині.