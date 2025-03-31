Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState

На карті аналітиків DeepState відзначено просування російських військ у Донецькій області станом на 30 березня

Про просування російської армії на Донеччині стало відомо з нічного зведення аналітиків проекту DeepState 31 березня. Відповідні зміни нанесено на інтерактивну карту бойових дій.

Наголошується, що на Покровському напрямку ЗС РФ просунулися в районі села Пантелеймонівка Покровського району.

На Новопавлівському напрямку росіяни просунулися у селі Розлив у Великоновосілківському районі.

На Лиманському напрямку російська армія мала успіхи у районі села Нове у Краматорському районі.

Також вдень 30 березня аналітики проекту DeepState повідомили про успіхи росіян біля Преображенки, Олександрополя та Нового.

Водночас, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 30 березня зазначають, що всього протягом доби сталося 147 бойових зіткнень.

Зазначається, що «гарячим» залишається Покровський напрямок, де протягом доби росіяни 61 раз намагалися прорвати лінію оборони. У той самий час втрати росіян на цьому напрямку також суттєві як у живої силі, так і у техніці.

«Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 281 окупант, 134 з них — безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, три мотоцикли, міномет, п'ять антен зв'язку, БпЛА "Блискавка" та окопна станція радіоелектронної боротьби», — зазначають у відомстві.