Бійці Бригади «Хижак» долають 3 км по багнюці до місця дислокації

Бійці Бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції подолали три кілометри пішки до місця дислокації підрозділу, бо дороги були розмиті та перетворилися на суцільну багнюку, і техніка не могла пройти. Про це повідомляє Національна поліція України.
«Кожен крок дається важко, але вони йдуть, бо треба. І навіть у цій виснажливій дорозі знаходять сили жартувати, підбадьорюючи один одного», - ідеться в підписі до відео.
Бійці цього підрозділу продовжують захищати місто Торецьк на Донеччині. Раніше українські захисники взяли тут у полон трьох окупантів.
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