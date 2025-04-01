Бійці Бригади «Хижак» долають 3 км по багнюці до місця дислокації

Бійці «Хижака» долають 3 км по багнюці до місця дислокації. Фото: кадр із відео

Бійці Бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції подолали три кілометри пішки до місця дислокації підрозділу, бо дороги були розмиті та перетворилися на суцільну багнюку, і техніка не могла пройти. Про це повідомляє Національна поліція України.







«Кожен крок дається важко, але вони йдуть, бо треба. І навіть у цій виснажливій дорозі знаходять сили жартувати, підбадьорюючи один одного», - ідеться в підписі до відео.



Бійці цього підрозділу продовжують захищати місто Торецьк на Донеччині. Раніше українські захисники взяли тут у полон трьох окупантів.