Українські військові знищують елітні підрозділи російських десантників у Часовому Яру – ЗСУ

Удар по російських окупантах у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Російська армія продовжує атакувати Часів Яр і кидає в бій нові сили, попри великі втрати. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Загарбники ховаються в норах, посадках, накопичуються в руїнах будинків і навіть прикидаються «бойовими водолазами».



Бійці 24-ї механізованої бригади ЗСУ разом із нацгвардійцями та іншими підрозділами Сил оборони України знищують елітні підрозділи повітрянодесантних військ ЗС РФ.



«Якщо штурмовики ворога не потрапляють під артилерію, їх знищують мінометники. А тих, кого не дістали мінами – добивають оператори FPV-дронів точними ударами та скидами. Ну а тим, кому вдається дістатися до наших позицій, вже не залишає шансів піхота», – сказали в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ не дали армії РФ під прикриттям туману прорватися на Краматорському напрямку, вся техніка росіян знищена.