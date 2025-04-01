В Україні змінилися правила бронювання працівників підприємств

Бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть продовжити лише ті компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Тоді як бронювання, оформлені за старими правилами, втратить чинність. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Анонсовані зміни:
Підприємствам, які не встигли оновити статус, потрібно:
У відомстві нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія.
Паперові документи чи накази не потрібні.
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