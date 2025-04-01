В Україні змінилися правила бронювання працівників підприємств

Бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть продовжити лише ті компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Тоді як бронювання, оформлені за старими правилами, втратить чинність. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Анонсовані зміни:

Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.

Відновлення стандартного режиму розгляду заявок на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які одержали підтвердження критичності за новими правилами.

Підприємствам, які не встигли оновити статус, потрібно:

Оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою.

Після підтвердження нового статусу критичності оформити бронювання працівників повторно.

За наявності у співробітника активного бронювання його необхідно спочатку анулювати.

У відомстві нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія.

Паперові документи чи накази не потрібні.