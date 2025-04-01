Окупанти скасували ремонт доріг на ТОТ Херсонщини

На тимчасово окупованій території Херсонської області до кінця 2025 року призупинили плановий ремонт міських доріг. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, окупаційна адміністрація спрямувала бюджетні кошти на «більш нагальні потреби» — створення нових блокпостів і посилення патрулювання.



Виняток становлять лише міжміські траси, що використовуються російською військовою технікою. Місцевим жителям пояснюють, що дороги не ремонтуватимуть, доки в регіоні триває проукраїнський опір, через який посилюються заходи безпеки.

Раніше в школах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) стартувала нова ідеологічна кампанія, спрямована проти використання VPN.