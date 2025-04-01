Армія РФ вдарила по Покровську та двом селам на Донеччині: вже відомо про загиблу та поранену, жертв може бути більше

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

1 квітня російські війська обстріляли місто Покровськ. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілу загинула жінка. Точні обставини та наслідки цього удару встановлюються.



Поранення отримала і жителька села Олександро-Калинове Іллінівської громади. Там пошкоджені 16 приватних будинків, магазин та склад.



Крім того, ймовірно, кілька людей загинули в селі Лиман Мирноградської громади, де росіяни влучили артилерією по приватному будинку. Пошукова операція на місці атаки продовжується.

Нагадаємо, що на Донеччині за добу внаслідок атак армії РФ загинула одна людина, ще одна – постраждала.