У Києві обстріляли один із енергетичних об'єктів

Невідомі обстріляли один із енергетичних об'єктів. Фото: Київтеплоенерго

У Голосіївському районі Києва невідомі атакували один із енергетичних об'єктів «Київтеплоенерго» 31 березня. Було виявлено кульові отвори. Про це повідомили у пресслужбі.



Відомо, що інцидент не несе загрози для тепло- та енергопостачання міста.



«Пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На щастя, жоден із співробітників енергетичного об’єкта не постраждав», — йдеться у повідомленні.



На місце події викликали правоохоронці. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Проводиться експертиза виявленої кулі.



Устаткування працює у штатному режимі.



Раніше ми писали, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру на Одещині. Як повідомили у компанії «ДТЕК», за останні 2,5 тижні це вже шоста атака, а минулої ночі під обстріл потрапив ще один енергооб'єкт.