Могилу загиблого російського пропагандиста розгромили у Криму

У Криму розгромили могилу загиблого «військора» російської газети «Известия». Фото: ASTRA

В окупованому Криму невідомі розгромили могилу нещодавно загиблого «військора» російського видання «Известия» Олександра Федорчака. Про це повідомили у Кримському відділенні Спілки журналістів Росії, пише ASTRA.

Також невідомі підпалили місця поховання трьох учасників війни із Україною.

Зазначається, що на місці інциденту працюють правоохоронці.

Генеральний директор МІЦ «Известия» Володимир Тюлін назвав це «акцією, організованою ворожою стороною», повідомляє ASTRA.

Олександр Федорчак загинув внаслідок атаки на окупованій частині Луганської області. Його поховали 28 березня у селищі Нижньогірському, де він народився.