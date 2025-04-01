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ЗСУ зупинили та знищили штурмову колону техніки російських військ на Новопавлівському напрямку

01 квітня 2025, 19:27

ЗСУ зупинили та знищили штурмову колону техніки російських військ на Новопавлівському напрямку

Удар по російській техніці на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео Удар по російській техніці на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські війська спробували скористатися поганою погодою на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

На прорив українських оборонних укріплень росіяни висунулися у складі трьох БМП із піхотою та великої кількості мотоциклів.

«Однак застати наших захисників зненацька окупантам не вдалося. Колону техніки заздалегідь виявили, зупинили та випалили. Ще трохи часу знадобилося, щоб розібратися із залишками ворожої піхоти, яка розбіглася по посадках», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські війська просунулися на Торецькому напрямку.

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