Головне за день: Путін просить «зовнішнє управління» для України. Атака по Дніпру

Політика



Голова Кремля Володимир Путін вважає, що в Україні немає законної влади, з якою можна вести переговори, і що «там» можна запровадити зовнішнє управління «під егідою ООН, США». У відповідь у Білому домі зазначили, що система управління в Україні визначається Конституцією та народом країни.



Під час зустрічі лідерів, які підтримують Україну, було досягнуто домовленостей із низкою європейських країн щодо розширення співробітництва у сфері оборони. Так, Україна отримає доступ до європейських складів з боєприпасами та супутниковими даними.



Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив , що російська сторона залишає за собою право не дотримуватися мораторію, якщо він «постійно порушується українською стороною».



Суспільство



На територію України повернули тіла 909 загиблих українських військових. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть встановлені особи загиблих.



Бойові дії



Російські війська атакували безпілотниками автомобілі екстрених служб у Новорайську Херсонської області, пошкоджено авто. Одна людина постраждала в Білозерці. Троє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Куп'янська Харківської області. У Полтаві було атаковано підприємства нафтогазової промисловості та цивільні об'єкти. У Дніпрі через атаку дронів поранено чотирьох людей, виникло кілька пожеж.



В окупованому Лисичанську після обстрілу обрушилося кілька поверхів багатоповерхівки. Стверджується, що постраждали щонайменше 7 людей. Масштабних руйнуваннь зазнали покрівлі, фасади та вікна будинків.



Повітряні сили ЗСУ 27 березня завдали удару по російському прикордонному пункту пропуску «Погар» у районі населеного пункту Случевськ, Брянська область РФ. Це відповідь на регулярні удари армії РФ по цивільній інфраструктури України.



Міноборони Росії звинуватило Україну в новому ударі по газовимірювальній станції «Суджа». Стверджується, що станцію «фактично знищено». У Генштабі відкинули звинувачення Росії та наголосили, що Сили оборони дотримуються домовленостей щодо зупинення ударів по енергетичній інфраструктурі.