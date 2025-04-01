Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Херсонській громаді змінили час комендантської години

01 квітня 2025, 16:25

У Херсонській громаді змінили час комендантської години

Відсьогодні в Херсонській громаді змінився час комендантської години. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Відповідний наказ підписано. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00», - зазначив він.

Мрочко також нагадав, що в цей час жителям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Раніше російські окупаційні війська піддали артилерійському обстрілу центральну частину Херсона.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсон
Інше
комендантська година обстріл Херсона

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:57
У березні армія РФ захопила в 6 разів менше території України порівняно з листопадом 2024 року
12:44
Окупанти скасували ремонт доріг на ТОТ Херсонщини
11:49
Російські військові просунулися в Розливі та ще біля двох населених пунктів — DeepState
10:10
Авіація ЗСУ точково вразила штаб окупантів в Олешках
23:00
Головне за день: Продовжуються переговори про корисні копалини. Окупанти намагаються проникнути в Торецьк
18:04
На окупованій Луганщині активізувалися російські спецслужби: в ОВА розповіли, що відомо
16:50
Росія вивезла 39 українських дітей під виглядом «реабілітації»
13:24
Автомобіль із російськими пропагандистами пошкоджено у Горлівці через атаку дрона
12:51
Могилу загиблого російського пропагандиста розгромили у Криму
12:07
Між окупованими Донецьком та Волновахою у тестовому режимі запустили тепловози
08:58
Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:28
Головне за день: Удари по Харкову, Дніпру та Кривому Розі
09:47
У Маріуполі партизани підпалили стоянку окупантів — знищено техніку та боєкомплект
08:51
В окупованому Луганську виникла пожежа після атаки дронів — їх збили над заводом
23:00
Головне за день: Путін просить «зовнішнє управління» для України. Атака по Дніпру
22:56
В окупованому Луганську спрацювала ППО — видніється пожежа
17:56
Росіяни хочуть відновити НПЗ у захопленому Лисичанську
17:20
В окупованому Лисичанську після обстрілу обрушилися кілька поверхів багатоповерхівки
12:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:29
Головне за день: Атаковані Дніпро та Харків. РФ намагається перерізати трасу на Костянтинівку
усі новини
18:41
В Україні змінилися правила бронювання працівників підприємств
18:01
Українські війська просунулися на Торецькому напрямку – ISW
17:57
ЗСУ вдарили по мосту в Курській області, авіація нарощує удари
17:13
У Києві обстріляли один із енергетичних об'єктів
16:27
Армія РФ вдарила по Покровську та двом селам на Донеччині: вже відомо про загиблу та поранену, жертв може бути більше
16:25
У Херсонській громаді змінили час комендантської години
15:58
Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility
15:58
США та Україна розпочали консультації щодо нового тексту угоди про надра
15:17
На Покровському напрямку FPV-дрони знищили штурмові групи загарбників
14:57
У березні армія РФ захопила в 6 разів менше території України порівняно з листопадом 2024 року
14:50
Бійці Бригади «Хижак» долають 3 км по багнюці до місця дислокації
14:06
Бої за Кіндрашівку: противник намагається просуватися до Куп'янська
13:14
Після звернення городян у Краматорську відремонтували вуличне освітлення та світлофори
12:51
Четверо українців загинули у ДТП в Австрії
12:44
Окупанти скасували ремонт доріг на ТОТ Херсонщини
12:26
У Росії засудили українця до 10 років за донат «Азову»
12:26
Чиновницю ТЦК за побиття чоловіка з бронею заарештували у Вінниці
12:01
У Торецьку бригада «Хижак» взяла в полон трьох окупантів
11:49
Російські військові просунулися в Розливі та ще біля двох населених пунктів — DeepState
11:38
Росіяни вбили двох цивільних у Покровську
усі новини
ВІДЕО
Авіація ЗСУ пошкодила міст на Курщині. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по мосту в Курській області, авіація нарощує удари
01 квітня, 17:57
Бійці «Хижака» долають 3 км по багнюці до місця дислокації. Фото: кадр із відео Бійці Бригади «Хижак» долають 3 км по багнюці до місця дислокації
01 квітня, 14:50
Бригада Нацполіції Хижак взяла в полон трьох окупантів у Торецьку. Фото: скриншот У Торецьку бригада «Хижак» взяла в полон трьох окупантів
01 квітня, 12:01
Зруйноване укриття ЗС РФ у Курській області. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили бліндаж окупантів у районі Миколаєво-Дар'їного
01 квітня, 11:00
ПС ЗСУ скинули GBU-62 на пункт управління в Олешках. Фото: кадр із відео Авіація ЗСУ точково вразила штаб окупантів в Олешках
01 квітня, 10:10
Російська штурмова група на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Російська армія активізувала наступ на Лиманському напрямку – ЗСУ
31 березня, 17:03

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір