У Херсонській громаді змінили час комендантської години

Відсьогодні в Херсонській громаді змінився час комендантської години. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Відповідний наказ підписано. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00», - зазначив він.



Мрочко також нагадав, що в цей час жителям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Раніше російські окупаційні війська піддали артилерійському обстрілу центральну частину Херсона.