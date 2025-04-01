У Херсонській громаді змінили час комендантської години

Відсьогодні в Херсонській громаді змінився час комендантської години. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Відповідний наказ підписано. Тепер комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00», - зазначив він.
Мрочко також нагадав, що в цей час жителям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
Раніше російські окупаційні війська піддали артилерійському обстрілу центральну частину Херсона.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях