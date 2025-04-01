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«Нагадує фільм "Скажений Макс"»: у ЗСУ пояснили, чому військові РФ використовують електросамокати на фронті

01 квітня 2025, 21:23

«Нагадує фільм "Скажений Макс"»: у ЗСУ пояснили, чому військові РФ використовують електросамокати на фронті

Російські окупанти на електросамокатах. Фото: кадр із відео Російські окупанти на електросамокатах. Фото: кадр із відео

Армія РФ для атак на фронті використовує всю техніку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, у росіян велика кількість абсолютно різної імпровізованої техніки.

«Очевидно, що електросамокати – це не по полю, а скоріше по дорозі, але в принципі вони використовують усе. І чим більше часу, тим більше різних засобів абсолютно несподіваних для зони бойових дій. Ми бачили атаку на 40 мотоциклах на Лиманському напрямку близько тижня тому. Ми бачили багі, квадроцикли та електросамокати. Ми бачили танки Т-55, переобладнані для доставки піхоти на позиції. Хоча Т-55 це дуже старий танк, реально дуже старий. Вони використовують дуже різні засоби доставки піхоти на позиції, тому що вони насамперед експериментують з тим, як пройти українські дрони», – сказав Трегубов.

Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що у ЗС РФ також справді почав закінчуватися транспорт.

«Є такий факт, що у них з технікою почалися проблеми. Видно це насамперед не по імпровізованому транспорту, а по більш активному застосуванню цивільних автомобілів – раніше у них такого не було. Але ми також бачимо, що вони намагаються використовувати все. Війна іноді нагадує фільм «Скажений Макс». Спроби просуватися імпровізованими транспортними засобами не дуже працюють. Це, найімовірніше, від розпачу. Вони, скажімо так, шукають ключ до поля бою. Поки що не знаходять», – додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ не дали армії РФ під прикриттям туману прорватися на Краматорському напрямку, вся техніка росіян знищена.

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