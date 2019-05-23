Новый глава Генштаба объявил борьбу с «показухой» в ВСУ

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак ставит перед собой задачу прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины «сплошную показуху».



«Прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципов ручного управления, подмену выполнения обязанностей подчиненных командиров, двойных стандартов, подмену понятий, окозамыливание, сплошную показуху и выдачу желаемого за действительного», — сказал Хомчак во время церемонии своего представления Вооруженным силам Украины.



Он подчеркнул, что главным заданием является сохранение жизни военнослужащих как в зоне операции Объединенных сил, так и за ее пределами.



Также Хомчак заявил о необходимости прекращения «коррупционных проявлений» в вооруженных силах и обеспечения подготовки войск по стандартам НАТО.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ 21 мая. Хомчак заменил на этой должности Виктора Муженко.