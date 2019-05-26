Ахметов ждет возвращения Коломойского в футбол

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью телеканалу «Футбол 1» рассказал, что давно не разговаривал с Игорем Коломойским о футболе и надеется на его возвращение в этот спорт в качестве инвестора.



Он подчеркнул, что Коломойский «очень много сделал для украинского футбола» и инвестировал в в футбольный клуб «Днепр», долгие годы — 15-20 лет.



«"Днепр" все-таки дошел до финала Лиги Европы. Это всегда была очень сильная команда, с ними всегда было трудно играть. А они всегда были на нас хорошо настроены. Это были захватывающие игры. Если Игорь Валерьевич займется футболом, украинский чемпионат получит новую интригу. О футболе мы с ним уже давно не говорили» — отметил президент «Шахтера».

По итогам сезона 2016/17 «Днепр» занял 11-е место в Украинской премьер-лиги и выбыл в Первую лигу. Однако решением ФИФА, за не выплату долгов, клуб был переведен еще ниже, во Вторую лигу.



7 июня 2018 года «Днепр» был официально лишен профессионального статуса за невыплату задолженности перед бывшим главным тренером Хуанде Рамосом и его штабом.



Параллельно в городе был создан клуб «Днепр-1», который по итогам сезона 2018/19 вышел в премьер-лигу. СМИ связывают «Днепр-1» с Коломойским.