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В «Слуге народа» рассказали, как будут формировать список кандидатов в Раду

27 мая 2019, 11:52

В «Слуге народа» рассказали, как будут формировать список кандидатов в Раду

В партии «Слуга народа» намерены идти на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады с открытым партийным списком и назвав фамилии всех кандидатов в мажоритарных округах. Об этом сказал руководитель избирательного штаба политсилы Александр Корниенко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Он отметил, что съезд «Слуги народа» пройдет в два этапа. Первый этап должен состояться 8 июня.

«На этом съезде мы как раз покажем всех мажоритарных кандидатов по 199 мажоритарным округам, список из 225 лиц», — сказал Корниенко.

Глава партии Дмитрий Разумков отметил, что дата второго этапа будет определена после 8 июня. Второй этап будет включать формирование окончательных списков после получения обратной связи от избирателей.

Корниенко также рассказал, каким образом будет происходить поиск и отбор кандидатов на выборах. «Меня спрашивают, а где вы возьмете людей. <...> Мы людей находим, очень много людей явля.тся следствием волонтерской кампании, у нас есть более 600 тысяч человек зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем», — заверил он.

Он напомнил о запуске онлайн-проекта «Лифт», который должен помочь «сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали».

«На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии» Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора, к сожалению у нас короткий срок. Поэтому американского праймериз, к сожалению, не получится», — пояснил руководитель избирательного штаба.

Корниенко отметил, что из-за дефицита времени «Слуга народа» введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добросовестности, профессиональная кадровая оценка. Кроме того, будет четвертый уровень проверки — «постпраймериз», который означает открытую возможность комментировать каждого кандидата.

Кандидаты в партию должны подать анкету и концепции законопроектов, которые они хотят реализовать в Раде, также они должны озвучить свое видение работы в парламентских комитетах.

Внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.

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