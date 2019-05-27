В Кремле сожалеют о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу

В Кремле сожалеют, что Виктор Медведчук отказался в дальнейшем представлять Украину в переговорах с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «ИНтерфакс-Украина».



«Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы», — сказал Песков журналистам.



Он напомнил, что Медведчук «имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области».



Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук выходит из переговорного процесса на Донбассе из-за нежелания представлять интересы нового президента Владимира Зеленского.



В Администрации президента ранее отмечали, что не видят Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и РФ.