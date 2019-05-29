Климкин купил квартиру в столице за 3 миллиона гривен

Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал покупку квартиры в Киеве за 3 миллиона гривен. Это указано в его электронной декларации.



16 мая Климкин получил право собственности на квартиру в Киеве площадью 108,3 кв.м. за 3 028 916 гривен.



Кроме того, министр купил паркоместо за 131 647 гривен.



Продавцом недвижимости указан Алексей Булгаков.



Ранее Климкин декларировал отсутствие недвижимости в Украине, но на его жену Марину Михайленко зарегистрирована квартира в Киеве площадью 68,2 кв. м. Также в декларации министра указана квартира родителей жены.

17 мая Павел Климкин объявил о намерении уйти в отставку.