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Климкин купил квартиру в столице за 3 миллиона гривен

29 мая 2019, 10:58

Климкин купил квартиру в столице за 3 миллиона гривен

Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал покупку квартиры в Киеве за 3 миллиона гривен. Это указано в его электронной декларации.

16 мая Климкин получил право собственности на квартиру в Киеве площадью 108,3 кв.м. за 3 028 916 гривен.

Кроме того, министр купил паркоместо за 131 647 гривен.

Продавцом недвижимости указан Алексей Булгаков.

Ранее Климкин декларировал отсутствие недвижимости в Украине, но на его жену Марину Михайленко зарегистрирована квартира в Киеве площадью 68,2 кв. м. Также в декларации министра указана квартира родителей жены.

17 мая Павел Климкин объявил о намерении уйти в отставку.

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