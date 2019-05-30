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Суд отменил решение о доступе ГПУ к данным с телефона журналистки «НВ»

30 мая 2019, 11:16

Суд отменил решение о доступе ГПУ к данным с телефона журналистки «НВ»

Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в доступе к информации с мобильного телефона журналистки «Нового времени» Кристины Бердинских за полтора года.

Решение суда не подлежит обжалованию.

«Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным с моего телефона за 1,5 года !!!! Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы наконец закончился победой!», — написала журналистка в Facebook.

В августе 2018 года ГПУ через Печерский райсуд получила доступ к данным о звонках, переписке и местонахождении журналистки «НВ» Кристины Бердинских и главреда программы расследований «Схемы: коррупция в деталях» Натальи Седлецкой в рамках расследования в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.В этом деле журналистки проходят свидетелями.

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