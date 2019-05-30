Представитель ЕС заверил в дальнейшей поддержке Азовского региона

Финансовая поддержка Азовского региона остается одним из приоритетов Евросоюза в Украине. Об этом заявил представитель делегации ЕС Стефан Шленинг, передает «Интефакс-Украина».



«Список из 39 проектов (которые включены в индикативный план строительства Трансъевропейской транспортной сети TEN-T) — это уже приоритетные проекты в рамках Восточного партнерства. Из этих 39 проектов четыре являются специфическими для морской отрасли. Если говорить об эскалации в Азовском море, то порты Мариуполь и Бердянск находятся в центре нашего внимания», — сказал он на Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе в четверг.



Шленинг добавил, что ЕС намерен запустить конкретный план по изучению потребностей порта «Бердянск».



«С господином Мингарелли (главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли) у нас была миссия в Азовский регион, чтобы конкретно посмотреть на потребности этого региона, проанализировать их. Мы хотим запустить также конкретный проект по изучению потребностей порта «Бердянск», — добавил он.



Общий объем потенциальных инвестиций на интеграцию Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть составляет 4,5 млрд евро.