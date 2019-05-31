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«Хоть гантели не украли». Зеленский показал тренировку с Богданом на Банковой

31 мая 2019, 09:10

«Хоть гантели не украли». Зеленский показал тренировку с Богданом на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook опубликовал фотографию с тренировки в спортзале в Администрации президента.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал снимок Зеленский.

Вместе с президентом на тренажерах занимались глава его администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.

28 мая новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в Администрации президента мониторов и серверов с секретной информацией.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал, что компьютерная техника не содержала секретной информации и была возвращена Порошенко, так как бралась в аренду за его личные средства. Бывший замглавы АП времен Порошенко Дмитрий Шимкив также заверил, что на серверах в ситуационной комнате никогда не содержалась секретная информация.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту исчезновения компьютерной техники из АП, которая могла содержать гостайну.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Места
АП

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