«Хоть гантели не украли». Зеленский показал тренировку с Богданом на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook опубликовал фотографию с тренировки в спортзале в Администрации президента.



«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал снимок Зеленский.



Вместе с президентом на тренажерах занимались глава его администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.

28 мая новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в Администрации президента мониторов и серверов с секретной информацией.



Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал, что компьютерная техника не содержала секретной информации и была возвращена Порошенко, так как бралась в аренду за его личные средства. Бывший замглавы АП времен Порошенко Дмитрий Шимкив также заверил, что на серверах в ситуационной комнате никогда не содержалась секретная информация.



Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту исчезновения компьютерной техники из АП, которая могла содержать гостайну.