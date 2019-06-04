Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома

04 июня 2019, 13:01

В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов в результате обстрелов в подконтрольном укрианским властям Чермалыке и неподконтрольном Докучаевске Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

Как отмечается, 2 июня в юго-восточной части Чермалыка члены патруля миссии видели свежую пробоину от пули на внешней стене с юго-восточной стороны жилого дома, а также пулю, застрявшую в пробоине. Житель этого дома сообщил, что 28 мая он слышал звуки огня из стрелкового оружия.

В тот же день в Докучаевске команда миссии уточняла информацию о повреждениях нескольких домов в пяти разных местах города. В юго-западной части Докучаевска в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Независимости, 1А, наблюдатели видели недавно разбитое окно с северо-западной стороны на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, а также осколочные повреждения. Жительница дома сообщила, что вечером 30 мая она была дома, когда услышала взрывы.

Кро ме того, на местной теплостанции на улице Ленина, 102Б, наблюдатели увидели недавно разбитый пулей двойной стеклопакет в окне на втором этаже с юго-юго-западной стороны, а также осколки стекла на подоконнике. На втором этаже наблюдатели видели свежую пробоину в оконной раме с юго-юго-западной стороны. По оценке СММ, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия. Рабочий станции рассказал наблюдателям, что один из сотрудников слышал разрывы вечером 31 мая.

Приблизительно в 150 метрах к северо-северо-западу от теплостанции, в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Ленина, 100, наблюдатели видели свежее пулевое отверстие в окне с юго-западной стороны на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, а также осколки стекла на подоконнике. Приблизительно в 100 метрах к северо-северо-востоку, в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Ленина, 106, в квартире на первом этаже наблюдатели видели свежую пробоину в раме окна спальни, которое выходит на юго-запад. В квартире на третьем этаже дома по тому же адресу наблюдатели видели недавно разбитый стеклопакет в спальне с юго-западной стороны и пулю, находившуюся между двумя оконными стеклами. Приблизительно в 250 метрах к востоку от упомянутого ранее дома, в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Центральной, 93, наблюдатели видели 2 недавно разбитых окна с юго-западной стороны: одно на лестничной клетке между вторым и третьим этажами и одно на пятом этаже. По оценке миссии ОБСЕ, все повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия. Шесть жителей упомянутых выше домов по-отдельности рассказали наблюдателям, что вечером 31 мая они находились дома, когда услышали стрельбу.

Как сообщалось, в неподконтрольном украинским властям поселке Пикузы была ранена местная жительница.

ТЕМЫ

Места
Докучаевск Чермалык
Организации
ОБСЕ
Прочее
Обстрел

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:01
В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома
10:57
Швейцария отправила в сторону Донецка химреагенты для очистки воды
10:09
В неподконтрольном поселке под Мариуполем была ранена местная жительница
19:23
На подконтрольной «ЛНР» территории обесточена насосная станция: без воды 3 города
23:00
Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю
20:30
«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали
17:50
На неподконтрольной Луганщине мужчина получил ранения в ходе обстрела
22:30
Как Зеленский остановит войну? ►
14:41
Миссия ОБСЕ показала последствия обстрелов в Чигарях и Пикузах
12:21
«ДНР» сократила продолжительность комендантского часа на летний период
23:53
ОБСЕ зафиксировала повреждения шести домов в селе на неподконтрольной Луганщине
21:58
Условия для встречи «нормандской четверки» и интересы «ДНР» в урожае аграриев. Главное за день
21:30
«ДНР» лишило свободы на 10 лет преподавателя лицея по обвинению в «шпионаже»
15:00
В «ДНР» упрекнули аграриев за нежелание показывать количество земли и урожая
10:05
Красный Крест направил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
все новости
14:14
Кремль: Кучма авторитетен, но важна позиция Зеленского по Донбассу
13:56
Кремль просит Украину сделать «домашнее задание» для «нормандской встречи»
13:31
«Самопомич» присоединилась к Европейской народной партии
13:01
В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома
12:08
За концерт DZIDZIO в Покровске заплатили 400 тысяч гривен и пропиарили мэра
11:51
В России рассказали, когда начнут работу пункты выдачи паспортов жителям Донбасса
10:57
Швейцария отправила в сторону Донецка химреагенты для очистки воды
10:44
СМИ узнали, что электричество для предприятий может подорожать на 50% при запуске энергорынка
10:09
В неподконтрольном поселке под Мариуполем была ранена местная жительница
09:46
Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске
09:30
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
09:00
Все подозреваемые в нападении на Гандзюк признали вину
08:50
Вакарчук хочет полной регуляции отношений с Россией
08:19
Госсекретарь США призвал Россию отчитаться о крушении MH17
22:58
Зеленский внес законопроект о наказании за незаконное обогащение
все новости
ВИДЕО
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
В Харькове свалили бюст Жукова. Кернес пообещал восстановить
02 июня, 15:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция