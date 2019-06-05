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У Зеленского рассказали о сложностях увольнения Луценко

05 июня 2019, 22:52

У Зеленского рассказали о сложностях увольнения Луценко

Команда президента Владимира Зеленского выступает за увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, однако для этого необходима поддержка Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NEWSONE.

«Сегодняшнее законодательство выписано так, что на самом деле президент должен очень осторожно подходить к юридической квалификации увольнения генерального прокурора. И по состоянию на сегодня законодательство дает некоторые гарантии генпрокурору. А без поддержки Верховной Рады, которой у нас нет, это сделать еще сложнее», — отметил Стефанчук.

Он также объяснил, в чем заключается сложность того, чтобы добиться отставки Луценко.

«Мы стоим перед дилеммой: если мы вносим (представление об увольнении Луценко), и парламент не голосует, то мы по факту легитимизуем главу ГПУ; а если Рада поддержит и уволит генпрокурора, но не ставит нашу кандидатуру, то мы получаем первого замглавы ГПУ. То есть, мы ничего не изменим. Поэтому мы сейчас ищем реальные правовые механизмы, как добиться отставки главы ГПУ», — подчеркнул представитель Зеленского в ВР.

Ранее в команде Зеленского заявляли, что место генерального прокурора должен занять антикоррупционный активист.

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