«Больше не буду игроком чужой сборной». Партия Гройсмана назвала первую пятерку на выборах

Партия «Украинская стратегия Гройсмана» на своем съезде раскрыла первую пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду, передает «Интерфакс-Украина».



Список возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.



«Я больше не хочу и не буду игроком чужой сборной. В сборной, в которой я тратил очень много времени, чтобы преодолевать препятствия... Я принял решений сформировать настоящую команду "Украинской стратегии"», — сказал Гройсман во время выступления, которое транслировал телеканал «112 Украина».



Парламентские выборы запланированы на 21 июля.