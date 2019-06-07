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«Больше не буду игроком чужой сборной». Партия Гройсмана назвала первую пятерку на выборах

07 июня 2019, 14:19

«Больше не буду игроком чужой сборной». Партия Гройсмана назвала первую пятерку на выборах

Партия «Украинская стратегия Гройсмана» на своем съезде раскрыла первую пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду, передает «Интерфакс-Украина».

Список возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

«Я больше не хочу и не буду игроком чужой сборной. В сборной, в которой я тратил очень много времени, чтобы преодолевать препятствия... Я принял решений сформировать настоящую команду "Украинской стратегии"», — сказал Гройсман во время выступления, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Парламентские выборы запланированы на 21 июля.

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Люди
Лилия Гриневич Владимир Гройсман Евгений Нищук Эмине Джапарова
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