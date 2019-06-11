«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»

Так называемый суд группировки «ЛНР» обвинил жителя Алчевска Эдуарда Алояна в «государственной измене» и приговорил к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает «МГБ ДНР».



Мужчину обвиняют в перевозке оружия и взрывчатых вещества для украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).



Утверждается, что Алоян, который осуществлял пассажирские перевозки через линию соприкосновения был завербован сотрудниками СБУ при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Горловка – Майорское». Ему, якобы, был присвоен псевдоним «Ширим».



Также боевики вменяют ему фото- и видеосъемку «интересующих противника объектов».